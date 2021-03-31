Трансгендер этапирован в Ржевское СИЗО-3 в Тверской области

Назар Гулевич был осужден за мошенничество и отсидел 2,5 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Осужденный за мошенничество трансгендер Назар Гулевич этапирован в СИЗО-3 города Ржева. 24 марта, стало известно, что в Тверскую область его переводят из СИЗО Печатники в Москве.

До недавнего времени Гулевич, являясь по паспорту и внешности мужчиной, а физиологически - женщиной, более 2,5 лет находился в одиночной камере. На время всего этапа ему была обеспечена безопасность. В СИЗО-3 он должен провести 20 дней. Затем его этапируют в колонию. В какую именно - пока неизвестно.

- Адвокат Российской ЛГБТ-сети будет подавать заявления о перерасчете и сокращении срока, - сообщает сайт Российской ЛГБТ-сети. - Трансгендерные люди должны содержаться в отдельном отряде при женской колонии. Иначе невозможно одновременно обеспечить их безопасность и не лишать коммуникаций с другими людьми совсем.