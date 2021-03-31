В курином комбикорме из Тверской области нашли антибиотик

В комбикорме для кур нашли антибиотик
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Антибиотик, использование которого запрещено, выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в образце произведенного в Тверской области комбикорма для бройлеров в возрасте 1-4 недель.
Отбор образца продукции осуществлялся непосредственно по месту производства инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Полученные лабораторией данные переданы в надзорное ведомство для принятия соответствующих мер в отношении производителя.