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Общество31 марта 2021 15:50

В курином комбикорме из Тверской области нашли антибиотик

Проверку провели в межобластной ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В комбикорме для кур нашли антибиотик

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антибиотик, использование которого запрещено, выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в образце произведенного в Тверской области комбикорма для бройлеров в возрасте 1-4 недель.

Отбор образца продукции осуществлялся непосредственно по месту производства инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Полученные лабораторией данные переданы в надзорное ведомство для принятия соответствующих мер в отношении производителя.