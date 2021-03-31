В курином комбикорме из Тверской области нашли антибиотик

В комбикорме для кур нашли антибиотик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антибиотик, использование которого запрещено, выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в образце произведенного в Тверской области комбикорма для бройлеров в возрасте 1-4 недель.

Отбор образца продукции осуществлялся непосредственно по месту производства инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Полученные лабораторией данные переданы в надзорное ведомство для принятия соответствующих мер в отношении производителя.