50 тысяч респираторов из Тверской области отправят в Чехию

На предприятии производят более 86600 изделий в сутки. Фото: ПТО

Кимрская фабрика им. Горького готовит поставку 50 тысяч респираторов модели «СПИРО-113» в Чехию. Это актуальная сделка для европейцев в эпоху коронавируса.

Как напоминает областное правительство, это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты из Верхневолжья в Европу - этом году в германию уже было отправлено 300 тысяч респираторов Кимрской фабрики.

В конце января 2021 года предприятие запустило новую линию производства - там открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии на предприятии производят более 86 600 изделий в сутки.

- Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании - это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах, - отметил губернатор Игорь Руденя.