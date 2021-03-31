В Тверской области пропал 17-летний Сергей Еремин

17-летний Сергей Еремин пропал 30 марта Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области пропал несовершеннолетний житель Вышнего Волочка Сергей Еремин. 30 марта 17-летний подросток покинул место своего пребывания и до сих пор не вернулся. О происшествии сообщили в следственный комитет.

По факту исчезновения несовершеннолетнего Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту жительства мальчика выезжал следователь, каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники и знакомые подростка. Организованы поиски.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.