"Детям делать нечего!": в Твери подростки развлекались, прыгая с крыши девятиэтажки на козырек балкона

Подростки развлекались, прыгая по крыше девятиэтажки в Твери Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Настя Самсонова

Жители Твери сняли на видео, как четверо подростков, гуляя по крыше девятиэтажки на улице Паши Савельевой, начали спускаться на козырек балкона на девятом этаже.

Молодой человек и девушка походили по козырьку, а потом двое их товарищей помогли им забраться обратно на крышу многоэтажки.

Видео появилось в группе "Осторожно Тверь!" в соцсети.

"Детям делать нечего", - прокомментировал видео автор поста.

По данному факту следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.