В двух районах Тверской области построят ферму и животноводческий комплекс

губернатор Игорь Руденя и гендиректор Группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков обсудили реализацию новых инвестпроектов в аграрной отрасли региона. Фото: ПТО

31 марта губернатор Игорь Руденя и гендиректор Группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков обсудили реализацию новых инвестпроектов в аграрной отрасли региона. Об этом сообщило областное правительство.

В частности, речь шла о строительстве в Конаковском районе специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка коров и создании в Ржевском районе животноводческого комплекса на 6000 голов крупного рогатого скота.

В ферму планируется вложить свыше 520 млн рублей инвестиций. В комплекс - 4,45 млрд рублей. В итоге будет создано больше 200 новых рабочих мест.

- Группа компаний «АгроПромкомплектация» является одним из самых крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона. Уже реализованные вами на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей, - отметил на встрече Игорь Руденя.

Регион взял на себя вопросы обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой будущих агрообъектов.

Еще одной темой встречи стало комплексное развитие территории Дмитровогорского сельского поселения в Конаковском районе и Ржевской агломерации при участии ГК «АгроПромкомплектация». Речь шла о создании индивидуальной застройки и улично-дорожной сети, газификации домовладений.