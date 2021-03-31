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Общество31 марта 2021 12:04

В поселке Тверской области специалисты минприроды поймали лису

Животное помещено на карантин
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Дикую лису поймали в поселке под Вышним Волочком

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дикую лису заметили жители поселка Красномайский Вышневолоцкого городского округа Тверской области. Животное бегало по улице Кирова. О лисе сообщили в госохотнадзор.

Сотрудники минприроды региона совместно с ветеринарами и работниками Вышневолоцкого районного общества охотников и рыболовов нашли и отловили животное.

По информации минприроды, зверю провели необходимые карантинные мероприятия и поместили на карантин.

Ведомство напоминает, что нельзя приближаться к диким животным, гладить их и кормить. При обнаружении диких животных, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью обращайтесь в Минприроды Тверской области по электронной почте mpr@tverreg.ru, через форму обратной связи на сайте или звоните госинспекторам в области охраны окружающей среды.