Спасший подростка с льдины в Твери очевидец работает в полиции

Полицейский Андрей Кириллов спас подростка, который оказался на льдине, с помощью троса. Фото: принтскрин видео пресс-службы МВД по Тверской области.

26 марта в Твери в районе дома №8 на Мигаловской набережной на поверхности Волги на отколовшейся льдине оказался 13-летний подросток. На его счастье рядом гулял со своей семьёй полицейский Андрей Кириллов, который и спас юного тверичанина. Страж порядка проявил находчивость, и дело закончилось благополучно.

Старший лейтенант Андрей Кириллов заметил мальчика на льдине, когда тот был в нескольких метрах от берега. Подросток, лежа на животе, пытался грести руками. Но льдина была слишком толстая и тяжёлая, из этого ничего не выходило.

Андрей начал останавливать проезжающие автомобили и спрашивать трос или верёвку. Другой очевидец происшествия, молодая девушка, стала звонить в экстренные службы – МЧС, полицию и «скорую».

Связав воедино несколько тросов, полицейский пытался докинуть их до школьника. Получилось не сразу.

– Ребёнок сперва не поймал, второй раз был удачный. После чего ребёнок был благополучно вытащен на берег, – рассказал Андрей Кириллов.

Во время спасения мальчик боялся соскользнуть, но лейтенант успокоил его и подсказал, как действовать дальше, так как льдину относило течением. Подростка, уцепившегося за трос, за несколько минут вытащили на берег.

Медики из «скорой» осмотрели потерпевшего и передали его родителям.

Андрей Кириллов работает в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области. Благодаря его оперативным действиям школьник был спасён.