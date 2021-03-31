В Тверской области запущены междугородние белые автобусы "Транспорта Верхневолжья"

Новые автобусы запущены в муниципалитеты Тверской области Фото: ПТО

В Тверской области запущены новые междугородние автобусы "Транспорта Верхневолжья". Они поедут из Твери до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелова Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы).

Автобусы по междугородним маршрутам будут курсировать в прямом и обратном направлениях. По маршрутам № 530т "Тверь – Осташков", №530 "Осташков – Тверь", №520 "Кимры – Максимцево – Тверь", №519 "Кимры – Горицы – Тверь", №513т "Тверь – Зубцов" будет совершаться по два рейса в день. На маршрутах №547 "Тверь – Оленино" и №558 "Тверь – Погорелое Городище" – один рейс в день. На маршруте №534 "Ржев–Тверь" – 10 рейсов в день.

На линии выйдут 12 брендированных автобусов большого класса вместимостью 53 места и три автобуса среднего класса на 37 мест. Дизайн для них выбирали сами жители. Отправляться они будут с автовокзала в Твери с 5:30 до 22:05.

Стоимость проезда, в зависимости от маршрута, составит от 312 до 557 рублей. Оплатить можно наличными или картой. 30 водителей, которые будут работать на автобусах, уже прошли обучение и стажировку.