В Тверской области День призывника-2021 пройдёт в Ржеве

2 апреля в Ржеве пройдёт областной День призывника. Фото: Степан КАМЕНЕВ

2 апреля областной День призывника пройдёт на базе воинской части 40963 в Ржеве. В гости к военным ожидают две сотни молодых людей призывного возраста – ученики школ, профессиональных училищ, колледжей из разных городов и районов региона.

Военно-патриотическую акцию поддерживает Правительство Тверской области. Это часть системы допризывной подготовки парней, которые пополнят ряды Вооружённых сил России.

– Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На Дне призывника пройдёт экскурсия по воинской части, конкурс по силовой подготовке, рассказ об оружии и технике. Одна из частей программы – обед на полевой кухне.

С 2003 года в Тверской области ежегодно проходит День призывника. Его проводят дважды в весенний и осенний призыв.