Пенсионерка из Тверской области заплатит штраф за оскорбительные комментарии в соцсети

Женщина заплатит штраф за оскорбительные комментарии в соцсети Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру об оскорблении чести и достоинства сообщила жительница Удомли.

Проверкой установлено, что 64-летняя пенсионерка написала в соцсети оскорбительные комментарии. В "Одноклассниках" женщина выразилась в неприличной форме в адрес сожительницы покойного мужа и ее дочери.

Мировым судьей по результатам рассмотрения постановлений прокурора виновная привлечена к ответственности и оштрафована на 1000 рублей за каждое административное правонарушение.

Постановления не вступили в законную силу.