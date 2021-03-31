В Тверскую область доставили еще 13 400 доз вакцины против коронавируса

В Тверскую область доставили 13 400 доз вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверскую область доставили еще 13400 доз вакцины от коронавируса. Прививочная кампания продолжается. Вакцинирован 75 091 человек. Это 84,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 30 марта прививку сделали 1525 граждан. В федеральный регистр внесена информация о 70 102 вакцинированных гражданах.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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