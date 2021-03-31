17-летняя девушка пострадала в ДТП в Кимрах Тверской области

В аварии пострадала 17-летняя девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 30 марта, на Борковском шоссе, в 160 метрах от пересечения с улицей Заводская в Кимрах Тверской области.

Неустановленный водитель, предположительно на "десятке", неправильно выбрал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "ВАЗ 21074" под управлением 18-летнего водителя.

В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка "ВАЗа". На момент ДТП девушка не была пристегнута ремнем безопасности, с полученными травмами осмотрена на месте происшествия бригадой "скорой помощи", от госпитализации отказалась.