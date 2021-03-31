В Тверской области подрядчик взял деньги, но дом не построил

В Тверской области строительная компания выплатила деньги за дом, который так и не начала строить. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калининский районный суд удовлетворил иск жителя Тверского региона к строительной компании, которая должна была построить дом. Договор подряда расторгли, с организации взыскали деньги, неустойку и моральную компенсацию.

Суд установил, что подрядная организация обязалась построить заказчику жилой дом и взяла с него предоплату 918 тысяч рублей. Но к работам так и не приступила.

На претензии потребителя строители не ответили, деньги по договору не возвратили.

Строительная фирма пыталась обжаловать решение в Тверском областном суде, но решение оставлено без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.