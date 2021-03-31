В Твери на недавно отремонтированных дорогах обнаружили 11 дефектов

В Твери устраняют недостатки на недавно отремонтированных по нацпроекту дорогах. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

Состояние 47 объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные дороги», оценивала специальная комиссия. В её составе – специалисты Администрации Твери, министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, дирекции регионального дорожного фонда и представители контролирующих организаций. Если на недавно отремонтированных дорогах появились дефекты, подрядчик должен устранить их.

Напомним, за 2020 год в Твери отремонтировали 61,6 километра дорог и 20,3 километра тротуаров. Гарантия на работы – пять лет.

В 2021 году подрядчикам, выполнявшим дорожный ремонт, вынесли 11 замечаний по поводу отдельных участков дорог. Восемь уже устранили, три – в работе.