В Тверской области за выходные остановили 61 пьяного водителя

В Тверской области остановили 61 пьяного водителя Фото: Василий ХОДАРЕВ

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги рейда "Контроль трезвости", который состоялся в минувшие выходные.

В период с 26 по 28 марта сотрудниками ДПС на региональных дорогах был остановлен 61 водитель с признаками опьянения, 15 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в пьяном виде нарушителей ждут штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Инспекторы призывают граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 02, 102 или 112.