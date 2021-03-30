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Общество30 марта 2021 20:54

В анализах женщины, которая залезла на памятник Кругу в центре Твери, наркотики не найдены

Свой поступок она объяснила протестом против аварийности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина устроила шоу на бульваре Радищева в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Наталья Трофимова (скрин видео)

В анализах женщины, которая устроила перфоманс на бульваре Радищева в Твери 18 марта, наркотики не найдены. Об этом сообщили в Госавтоинспекции г. Твери.

Напомним, инцидент происходил днем на глазах у очевидцев, снявших на видео, как женщина залезла на памятник Михаилу Кругу, выплеснула из стакана каку-то жидкость, а потом спустиласт вниз и отпинала ногами припаркованну на пешеходной дорожке иномарку.

О происшествии сообщили в ГИБДД. Немногим позже нарушительницу на красном "Ниссане" задержали. Свое поведение женщина объяснила протестом против аварийности на дорогах и пояснила, что запрещенные вещества и алкоголь не употребляла, а подобные "акции" уже устраивала в других городах.

На активистку составлены административные материалы.