Заместитель главного судебного пристава Тверской области проведёт выездной приём в Старице

Встреча пройдёт в Старицком районном отделении судебных приставов. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

3 апреля (в субботу) заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Ирина Марченко проведёт выездной приём в Старице.

Приём пройдёт в Старицком районном отделении судебных приставов (ул. Иванцова, д. 18). Начало в 11:00.

Ирина Марченко сможет проконсультировать пришедших по теме исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности ФССП.

На приём нужно заранее записаться: 8 (48263) 2-33-83.