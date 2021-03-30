Труп женщины нашли в беседке школы-интерната под Тверью

По факту смерти женщины следователи проводят проверку
Фото: Евгения ГУСЕВА
Тело женщины 1970 года рождения было обнаружено в деревянной беседке Эммаусской школы-интерната в Калининском районе Тверской области. По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка.
- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Смерть женщины, по результатам судебно-медицинского исследования тела, наступила из-за переохлаждения.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.