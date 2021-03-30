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Звезды30 марта 2021 19:12

Виолончель и фортепиано: лауреаты Всероссийских конкурсов дадут в Твери концерт

Выступают преподаватели Тверского музыкального колледжа
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В программе - классика.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

4 апреля (воскресенье) в тверской Горьковке состоится концерт «Музыкальный коллаж». Перед гостями выступят лауреаты всероссийских конкурсов, преподаватели Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Татьяна Котикова (виолончель) и Лариса Сорокина (фортепиано), а также их талантливые ученики.

В программе музыкального вечера - Моцарт, Фрескобальди, Бетховен, Шуман, Бах, Чайковский и Рахманинов.

Концерт начнётся в 16:00 в актовом зале библиотеки. Вход свободный, но пришедших просят не забыть читательские билеты.

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