Правительство РФ направило Тверской области средства на содержание больниц и лекарства для больных коронавирусом

Региону выделили деньги на содержание больниц и лекарства для больных коронавирусом. Фото: "КП" Архив

30 марта на заседании бюджетной комиссии региона рассмотрен вопрос о распределении дополнительных средств на содержание больниц и поликлиник Верхневолжья. На это из резервного фонда Правительства РФ направлено 562,4 млн рублей.

На заседании принято решение о распределении средств между 42 больницами и поликлиниками региона.

Кроме того, на заседании во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос о закупке очередной партии лекарств для больных коронавирусом.

На это Тверской области из федерального бюджета выделено 52,2 млн рублей. Препараты будут распределены между амбулаторными учреждениями Верхневолжья, где лечатся больные коронавирусом.