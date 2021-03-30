1 апреля средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличится на 302 рубля

Средний размер социальной пенсии в Тверской области составит 9196 рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 апреля в Тверской области, как и по всей стране, будут проиндексированы социальные пенсии. Их в регионе сейчас получают 27664 работающих и не работающих пенсионеров.

Такие пенсии получают военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, члены их семей, участники Великой Отечественной, блокадники, чернобыльцы и некоторые другие граждане.

Средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличится на 302 рубля и составит 9196 рублей. Обращаться за пересчётом никуда пенсионерам не придётся.

"Не нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда. Индексация пройдёт автоматически", - сообщают а Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.