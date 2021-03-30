В Твери будут судить педофила из Торжка

Тверской областной суд рассмотрит дела педофила из Торжокского района Фото: Степан КАМЕНЕВ

31 марта в Тверском областном суде состоится слушание дела в отношении ранее судимого жителя Торжокского района. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям. В частности, по п. "а" ч.3 ст. 132, ч.5 ст. 132, ч.1 ст. 135 УК РФ. Информация появилась на сайте суда.

Установлено, что фигурант приставал к несовершеннолетней девочке и совершил "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней", а также совершал развратные действия в отношении потерпевшей без применения насилия.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.