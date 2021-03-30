В Тверских медцентрах развернули койки для реабилитации переболевших коронавирусом

Дополнительные койки дневного стационара введены и в Центре специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

В регионе расширяют возможности для прохождения реабилитации гражданами, перенесшими коронавирус. Вопрос рассмотрен 30 марта на заседание областного оперштаба, которое 30 марта провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом, проводится непосредственно в инфекционных госпиталях.

Также 25 круглосуточных коек развернуто в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Дополнительные койки дневного стационара введены и в Центре специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в тверских в учреждениях санаторно-курортного типа.

В последнее время регионе кривая коронавирусной статистики идет вниз. На утро 30 марта было зафиксировано 98 новых случаев заражения за сутки.

В Верхневолжье действуют 38 прививочных пунктов. На сегодняшний день в регионе вакцинацию "Спутником V" прошли 73566 человек.

Также у нас работают 12 ЦАПов - центров, куда можно обращаться при первых подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19.

В случае подтверждения заразы там должны выдать бесплатные лекарства. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122».