В Тверской области с 1 апреля открывается утиная охота

В Тверской области открывается утиная охота Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 1 апреля в Тверской области открывается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Сезон продлится 30 дней. Об этом сообщает минприроды региона.

Разрешения на охоту начали выдавать с 29 марта. Для его получения необходимо иметь заявление установленного образца, оплаченную госпошлину за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, охотничий билет.

Также, в апреле открывается сезон любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь: - с третьей субботы апреля на 10 календарных дней открывается охота в Андреапольском, Западнодвинском, Оленинском муниципальных округах, Бельском, Жарковском, Зубцовском, Калининском, Кимрском, Калязинском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком, Торжокском, Торопецком районах и Нелидовском городском округе Тверской области (вальдшнеп, селезень, гусь, тетерев, глухарь);

- с четвертой субботы апреля на 10 календарных дней открывается охота в Весьегонском, Краснохолмском, Лесном, Пеновском, Сандовском, Селижаровском муниципальных округах, Бежецком, Бологовском, Кесовогорском, Кувшиновском, Максатихинском, Молоковском, Рамешковском, Спировском, Сонковском, Фировском районах, и Кашинском, Осташковском, Удомельском, Вышневолоцком городских округах Тверской области (вальдшнеп, селезень, гусь, тетерев, глухарь).

Справки по телефонам: 8(4822) 73-31-83, 8(4822) 73-31-82.