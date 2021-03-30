В Твери нашли тело пропавшего сотрудника картинной галереи

В Волге нашли тело 27-летнего мужчины Фото: администрация Твери

В Твери в реке Волга было обнаружено тело 27-летнего мужчины. Им оказался пропавший пять месяцев назад научный сотрудник Тверской областной картинной галереи Александр Шишкин.

Молодого человека искали волонтеры и полиция, последний раз он был замечен в Заволжье, в районе Речного вокзала, далее его след терялся.

29 марта стало известно, что мужчина найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры ВПСО "Сова" в соцсети.

Следов насильственной смерти на теле погибшего нет. По данному факту полиция проводит проверку.