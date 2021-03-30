В Твери с фасада многоквартирного дома в Садовом переулке осыпается штукатурка

В Твери с фасада жилого дома осыпается штукатурка, следователи начали проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи начали проверку по факту сообщения о том, что с фасада многоквартирного дома в Садовом переулке осыпается штукатурка. Это создает угрозу для жильцов и прохожих.

Жители уже обращались в управлящую компанию с жалобами, но они остались без внимания.

- Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщила администрация Твери, в данный момент территория ограждена сигнальными лентами, сотрудники управляющей компании в ближайшее время проведут осмотр поврежденных участков и зачистку верхнего слоя штукатурки.

- После этого будут определены объемы и перечень работ по восстановлению фасада здания и подрядная организация, которая выполнит ремонтные работы, - сообщают городские власти.

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