В Тверской области предприниматель торговал поддельной "брендовой" одеждой

Изъято 282 единицы продукции Фото: УМВД России по Тверской области

В торговом центре на улице Энтузиастов в Удомле был выявлен факт реализации поддельной обуви и одежды под брендами известных производителей.

Полицейскими установлено, что поставку и реализацию осуществлял 34-летний управляющий торговой точки.

- Мужчина продавал одежду и обувь с признаками несоответствия оригиналу и содержащие незаконное воспроизведение товарных знаков известных мировых брендов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Никаких соглашений с правообладателями товарных знаков коммерсант не заключал, а стоимость продаваемой продукции была в десятки раз меньше цены оригинала.

Из незаконного оборота изъято 282 единицы продукции. Товар направлен на экспертизу. Ущерб правообладателя составил 1 миллион рублей.

За незаконное использование средств индивидуализации товаров фигуранту грозит до двух лет лишения свободы до штрафом.