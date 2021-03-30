В Тверской области в 2021 году отремонтируют спортзалы в пяти сельских школах

В 2021 году запланирован ремонт школьных спортзалов в пяти муниципалитетах региона. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области продолжится реализация программы по ремонту спортзалов в сельских школах. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 30 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году запланирован ремонт спортзалов в пяти сельских школах, где в обучается почти 600 детей – в Борковской школе Бежецкого района, Княжегорской школе Зубцовского района, Ильинской и Неклюдовской школах Кимрского района, Краснооктябрьской школе Сонковского района. Новое оборудование на уличной спортивной площадке будет установлено в Великооктябрьской школе Фировского района.

В общей сложности на эти цели направят 11,5 млн рублей.

Программа по развитию спорта в сельских школах реализуется в Верхневолжье с 2014 года. За это время её участниками стали 34 муниципалитета, 136 школ.