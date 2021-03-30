35 тысяч пачек "левых" сигарет изъяли полицейские в Твери

Подозреваемый в хранении немаркированных сигарет задержан Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлены факты хранения, перевозки и сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Из незаконного оборота изъято 35,5 тысяч пачек сигарет с воспроизведением различных торговых марок.

По оценке специалистов, стоимость изъятого товара составила 1,7 млн рублей.

Задержан подозреваемый - 37-летний местный житель, в отношении которого следователем Следственного управления УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по п. «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.