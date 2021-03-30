В Тверской области возобновились выезды медицинских бригад в районы

В Тверской области возобновляются выездные приемы врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 марта выездные медицинские бригады возобновили приемы в районах Тверской области. Из-за пандемии их работа была приостановлена. Сегодня медики принимали пациентов в Андреапольском муниципальном округе.

В апреле врачи посетят еще четыре муниципалитета - Кесовогорский и Максатихинский районы, Оленинский и Селижаровский муниципальные округа. Взрослое население сможет попасть на прием к кардиологу, эндокринологу, неврологу, офтальмологу и оториноларингологу.

По мнению губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.