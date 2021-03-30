Ветераны и "дети войны" получат выплаты к Дню Победы в Тверской области

В Тверской области определен порядок выплат к Дню Победы Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области более 80 тысяч жителей получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы. Порядок предоставления принят на заседании регионального правительства, которое 30 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

- В этом году сохранена региональная единовременная выплата для всех категорий граждан, кто получал её в прошлом году к 75-летию Великой Победы, - отметил глава региона.

Для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны размер выплаты составит 3000 рублей.

По десять тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

На предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат из областного бюджета выделят 255,3 млн рублей.