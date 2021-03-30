"Красиво плывут!": долгожданный ледоход на Волге в Твери сняли на видео

Ледоход на Волге в Твери-2021 Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

30 марта жители Твери могли наблюдать ледоход на Волге. Зрелище для многих долгожданное, ведь в прошлом году из-за теплой ледохода не случилось, да и река толком не замерзала.

В этом году все иначе. Лед на Волге был толстый, потепление задержалось, но лед все-таки тронулся. Большие и маленькие льды поплыли по Волге еще вечером, 29 марта. А утром во вторник наблюдать ледоход уже можно было во всей красе.

Зрелище получилось эпичным: большие льдины величественно плывут по реке, а жители активно снимают их на видео и фотографируют. Наблюдать за ледоходом интереснее и лучше с моста.

Кстати, с началом ледохода в реке поднялся уровень воды. Напомним, что 25 марта на гидротехнических сооружениях был произведен сброс. По нашим подсчетам вода спала почти на три метра ниже берега. И сейчас с активным таянием льда и снега постепенно начинает подниматься.

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