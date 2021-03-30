В Тверской области против коронавируса вакцинировались 73 566 человек

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала прививочной кампании прививку сделали 73 566 человек – это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 29 марта вакцинировались 1247 граждан. В федеральный регистр внесена информация о 68 492 вакцинированных гражданах.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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