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Общество30 марта 2021 14:03

Житель Тверской области пожаловался на отсутствие уличного освещения в поселке Пено

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В поселке Пено восстановили уличное освещение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель и сообщил, что на улице Заволжской в поселке Пено отсутствует уличное освещение. Прокуратура провела проверку и вынесла представление главе района, которое рассмотрено и удовлетворено.

В дальнейшем выяснилось, что работы были проведены не в полном объеме. Вблизи домов № 7, 27, 43, 53, 58 уличное освещение отсутствовало.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации Пеновского муниципального округа.

По решению суда уличное освещение восстановлено.