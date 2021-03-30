Житель Тверской области пожаловался на отсутствие уличного освещения в поселке Пено

В поселке Пено восстановили уличное освещение
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель и сообщил, что на улице Заволжской в поселке Пено отсутствует уличное освещение. Прокуратура провела проверку и вынесла представление главе района, которое рассмотрено и удовлетворено.
В дальнейшем выяснилось, что работы были проведены не в полном объеме. Вблизи домов № 7, 27, 43, 53, 58 уличное освещение отсутствовало.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации Пеновского муниципального округа.
По решению суда уличное освещение восстановлено.