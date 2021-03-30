В Твери снесут аварийный дом на улице Циммервальдской

В Твери снесут дом на улице Циммервальдской Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери признан аварийным многоквартирный дом на улице Циммервальдской, 2. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Дом подлежит сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом. Заключение выдала межведомственная комиссия города.

В ближайшее время собственники указанного дома получат уведмление о переселении, которое будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой города Твери "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021-2026 годы. Для временного проживания жильцам будут предоставлены помещения маневренного фонда.

Потом дом будет снят с балланса. Срок исполнения постановления 1 сентября 2022 года.