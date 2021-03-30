В Твери демонтируют троллейбусную сеть Фото: Александр СОРОКИН

Утром, 30 марта, в Твери начали демонтировать троллейбусную сеть на улице Можайского. Об этом "КП"-Тверь" рассказали очевидцы.

Напомним, что троллейбусы в Твери перестали ходить 13 апреля 2020 года. Именно в этот день на маршрут вышел последний троллейбус №2. В тот же вечер с ним состоялось символичное прощание.

Ранее троллейбусная сеть была демонтирована на улице Горького в Заволжском райне и на Волоколамском проспекте в Московском районе. На некоторых улицах города контактная троллейбусная сеть еще сохранилась.

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