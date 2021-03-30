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Происшествия30 марта 2021 10:07

Двое мужчин в Тверской области угнали и сожгли автомобиль

Их задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Автоугонщиков задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Спировское отделение полиции обратилась 46-летняя местная жительница и сообщила об угоне автомобиля, который накануне вечером припарковала во дворе жилого дома.

На месте полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на подозреваемых. Ими оказались местные жители 1990 и 1994 годов рождения.

Ночью пьяные мужчины решили покататься. Оттолкали незапертый автомобиль в незаметное место, завели его и уехали в Вышний Волочёк. По пути у них закончился бензин, и, чтобы скрыть следы, они его подожгли.

В содеянном злоумышленники сознались, на них завели уголовное дело. Ведется следствие.

Криминал