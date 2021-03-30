Трое парней, устроивших драку в автобусе в Твери, написали публичные извинения

Трое парней, устроивших драку в автобусе, принесли публичные извинения. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/News 69 и видео пресс-службы МВД по Тверской области.

Извинения от участников инцидента Александра Ловкачева, Максима Федотова и Эдуарда Титова опубликованы в сообществе в соцсетях News 69. Молодые люди просят простить их за недостойное поведение. Публично заявляют, что такого больше не повторится.

Остаётся надеяться, что это написано не для галочки.

– Мне очень стыдно за своё поведение и за свой поступок. Я ни в коем случае не должен был распивать спиртное в общественном месте, выражаться нецензурной бранью и вести себя как шакал - я раскаиваюсь в своём поступке. Мне очень неудобно перед всеми, кто это видел и кто находился непосредственно в автобусе, – раскаивается Александр Ловкачев.

В ближайшие дни Александр обещал записать видео с извинениями.

– Я признаю и раскаиваюсь в своём кошмарном поступке. Я не имел право оскорблять людей, и тем более распускать руки. Оправдания моему поведению нет, но я сделаю все от меня зависящее, и такого никогда в жизни больше не повторится, – пишет Максим Федотов.

К извинениям присоединился Эдуард Титов.

– Приношу свои извинения всем пассажирам автобуса, особенно пожилым и детям, и жителям города за такое свинское поведение. Я понимаю и осознаю о происходящем инциденте. Меня и моих друзей это не оправдывает и не избавляет от ответственности понести наказание, – приносит извинения Эдуард Титов.

Напомним, 28 марта на остановке Спортивный переулок группа молодых людей устроила дебош в автобусе. Держали двери, размахивали руками и ногами, плевались, разбили стекло автобуса и задирались к пассажирам. А всё из-за того, что их попросили не распивать в транспорте алкоголь и не ругаться матом.

В разговоре с полицией четверо задержанных признались, что были в неадекватном состоянии.

В областном МВД «Комсомолке» рассказали, как вести себя, если в общественном транспорте попались такие попутчики.