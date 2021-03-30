В Твери перекрыли улицу Жигарева из-за ремонта на теплосетях

В Твери на 15 дней перекрыли улицу Жигарева, где идёт ремонт теплотрассы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери с 30 марта по 13 апреля перерыли улицу Жигарева от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева. Соответствующее распоряжение за подписью заместителя главы Администрации города Дениса Черныха опубликовано на сайте Администрации Твери. Причина – ремонт теплосетей.

На сайте «Тверской генерации» указано, что на улице Жигарева произошла утечка. Вместе с тем, пишут, что подача тепла и горячей воды в дома не ограничена.

На проезжей части улицы установили временные дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.