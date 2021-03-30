В Твери во время рейдов будут искать свалки мусора в рощах

В Твери в рощах и парках будут искать навалы мусора. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В Твери ведут мониторинг особо охраняемых природных объектов. Перед тем, как начать уборки и субботники, проводят рейды, чтобы выяснить – где скопилось больше всего мусора. Работу ведут специалисты районных администраций.

К числу особо охраняемых территорий в Твери, где требуется убрать мусор, относятся, в частности, Берёзовая, Бобачёвская, Комсомольская и Первомайская рощи, а также парк в посёлке Сахарово. Сейчас выстраивают график уборки этих зелёных зон.

Если удаётся выяснить, кто сваливает отходы, его привлекают к административной ответственности. Штраф для физлиц – от одной до двух тысяч рублей, для организаций – от 15 до 30 тысяч рублей.