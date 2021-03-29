Подъезды к роддомам Твери отремонтируют в 2021 году

Губернатор поручил отремонтировать подъезды к тверским роддомам. Фото: google.ru/maps

Губернатор Игорь Руденя поручил расширить перечень территорий у больниц и поликлиник, которые будут ремонтировать в этом году в рамках в областной программы. Глава региона сделал это 29 марта на совещании в правительстве региона по вопросу ремонта дорог.

В частности, губернатор поручил областному министерству транспорта дополнительно включить в программу ремонта на 2021 год подъезды к роддомам Твери, а также к ряду детских медучреждений.

Добавим, что, что в список первоочередных объектов ремонта в этом году вошли территории у Детской областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ, больницы скорой помощи, тверских горбольниц №6 и №7.

В районах приведут в порядок площадки и подъезды к крупным межрайонным больницам. Это ЦРБ в Вышнем Волочке, Ржеве, Кашине, Кимрах, Нелидове, Торжке, Осташкове, Максатихе.