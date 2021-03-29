В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 99 человек

В Тверской области99 человек заболели коронавирусом Фото: ПТО

По последним данным оперативного штаба Тверской области, на утро 29 марта в регионе коронавирусом COVID-19 заразились ещё 99 человек. Всего в регионе выявлено 37 198 заболевших. Хоть и медленно, но вирус отступает.

Всего в Твери выявлено уже 11878 (+42) случаев опасного заболевания.

Выздоровели на утро 29 марта 35 126 человек (+111 за последние сутки).

Изолированы и находятся под наблюдением медиков 1347 больных (-12).

Умерли с начала пандемии 725 человек (0 за сутки).

На снижение заболеваемости влияет, в том числе, вакцинация. На настоящий момент прививку от COVID-19 в регионе сделали 72319 человек (402 человека вакцинировались за вчерашний день).

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