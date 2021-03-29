Ретро-поезд "Селигер" будет ходить по субботам и воскресеньям в Тверской области

Ретро-поезд "Селигер" теперь будет ходить два дня в неделю Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ретропоезд "Селигер" в Тверской области во время туристического сезона будет ходить по субботам и воскресеньям.

- Количество рейсов увеличено по просьбе пассажиров, - сообщили в Московско-Тверской ППК.

Каждую субботу и воскресенье с 3 апреля по 26 сентября ретропоезд будет отправляться из Бологого в 9:20 и прибывать в Осташков в 12:53. Обратные рейсы из Осташкова назначены на 15:07 с прибытием на конечную станцию в 18:21.

Теперь туристы смогут отправиться в двухдневное путешествие в Осташков и вернуться обратно через сутки на ретро-поезде. Состав делает 30-минутную остановку на станции Куженкино, где пассажиры могут посетить пристанционный комплекс 1902-1906 годов постройки.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.