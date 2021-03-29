В Тверской области на одном из Селигерских озёр под лёд провалился внедорожник

Кто-то решил покататься по льду озера в конце марта - и вот итог. Фото: www.naseligere.ru

В Тверской области на Селигерских озёрах под лёд провалился внедорожник. Это произошло 28 марта в районе деревни Лежнёво. Местные информационные порталы сообщают, что машина ушла в воду непосредственно на Селигере, однако Лежнёво стоит на берегу одного из Селигерских озёр - Глубокого. Скорее всего ЧП произошло именно там (рядом есть ещё озеро Мелкое, чуть дальше - Берёзовское).

"По сообщениям очевидцев никто не пострадал, автомобиль удалось вытащить", - сообщает сайт "НаСелигере.ру".

Отметим, кататься на машине по льду водоёмов опасно даже зимой. Сейчас же на дворе конец марта и оттепель.

Такое ЧП - далеко не первый случай. Не далее, чем в феврале этого года под деревней Свердлово под лёд на Иваньковском водохранилище ушёл "УАЗик" с тремя людьми. А в 2019 году на том же Селигере провалились сразу две легковушки и квадроцикл.