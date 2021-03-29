В правительстве Тверской области прошла встреча Игоря Рудени и Владимира Васильева

Владимир Васильев и Игорь Руденя после встречи вышли к представителям СМИ. Фото: ПТО

29 марта губернатор и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя встретился и обсудил перспективы реализации различных проектов в Верхневолжье с врио заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Владимиром Васильевым.

Речь шла о реализации на территории тверского региона нацпроектов и о сотрудничестве в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Детский спорт».

- Уверен, что кураторство Владимиром Абдуалиевичем этих проектов даст новый этап в развитии нашего региона, инфраструктуры. Совместными усилиями мы сделаем всё, чтобы наши граждане имели возможность увидеть положительные результаты реализации этих проектов. На протяжении этих лет, когда Владимир Абдуалиевич трудился в Дагестане, было много обращений по поводу того, когда же он вернётся. И вот сегодня произошло то, чего ожидали многие, - подчеркнул Игорь Руденя после встречи в комментарии представителям СМИ.

- Когда я ушёл на другую работу, то, что должен был сделать как депутат, не отработал. Мы намерены решать эти вопросы совместными усилиями с регионом. В Тверской области есть динамика развития: в занятости населения, газификации, консолидации коммунальных активов. Эти вопросы проработаны Правительством Тверской области. Все последние годы мы связь не прерывали, с Игорем Михайловичем у нас дружеские конструктивные отношения. Поэтому сейчас четко понимаю, какими именно вопросами нужно заниматься: силы, энергия, опыт для этого у меня есть, - сказал Владимир Васильев.

Сегодня Владимир Васильев подал заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу.

В Тверской области началась процедура праймериз, сейчас идёт этап выдвижения кандидатов.