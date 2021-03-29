В Тверской области на 47-м году жизни скончалась директор Кимрского медколледжа Юлия Преображенская

Скончалась директор Кимрского медицинского колледжа Юлия Александровна Преображенская. Фото: kmk-69.ru/

В Тверской области на 47-м году жизни скончалась директор Кимрского медицинского колледжа Юлия Александровна Преображенская. Об утрате сообщается на сайте учебного учреждения.

В должности директора колледжа Юлия Александровна проработала около двух с половиной лет. До этого была завотделением лабораторной диагностики. Руководила колледжерским добровольческим отрядом «Милосердие» и активно участвовала вместе с ним в различных волонтёрских программах.

Вклад Юлии Преображенской в жизнь и развитие колледжа был оценён на региональном и федеральном уровнях: она не раз удостаивалась ведомственных благодарностей и наград за добросовестный труд.

"Юлия Александровна за период работы проявила себя как грамотный и квалифицированный специалист, эффективный руководитель, внимательный к нуждам подчиненных, в коллективе заслуженно пользовалась уважением студентов и работников", - говорится в опубликованном коллегами некрологе.

О причинах смерти Юлии Преображенской не сообщается.

Прощание с Юлией Александровной состоится 31 марта с 11:00 до 12:00 в траурном зале в Савёлово по адресу Борковское шоссе, д.10.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Юлии Преображенской.