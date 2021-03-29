В Тверской области экс-главу сельского поселения подозревают в мошенничестве на 122 тысячи рублей

В Тверской области экс-главу сельского поселения будут судить за мошенничество на 122 тысячи рублей. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Бежецкие следователи закончили распутывать уголовное дело в отношении бывшего главы Филиппковского сельского поселения, которое расположено в Бежецком районе. Экс-менеджера обвиняют в присвоении денег, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Махинации начались в 2018 году и закончились в 2020-м.

Установили, что с 1 марта по 28 сентября 2018 года подозреваемый, работая директором МУПа, присвоил 78 тысяч рублей из бюджета предприятия. А с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2020-го, будучи главой Филиппковского поселения, мужчина похитил 44 тысячи рублей.

При этом тогдашний глава не назначал директора МУПа, а сам фактически руководил предприятием.

Следствие собрало достаточно доказательств. Дело передано в суд.