В Тверской области пожилой мужчина погиб под глыбой льда

По факту гибели мужчины следователи начали проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сандовском районе следователи начали проверку по факту гибели мужчины. ЧП произошло 28 марта в деревне Пнево. Тело погибшего 1950 года рождения нашла жена на садовом участке.

Известно, что мужчина чистил снег на крыше дома. Спустя некоторое время его тело обнаружила супруга под снежной массой. Следов насильственной смерти не выявлено.

- В ближайшее время следователем СК будет проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, установлены обстоятельства, которые привели к трагедии. Назначено проведение экспертизы, - сообщили подробности в СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По сообщению СМИ, погибший являлся главредом архангельской газеты "Правда Севера". О смерти Александра Ивановича Сахарова сообщили коллеги и выразили соболезнования родным и близким.

Александра Сахарова похоронят в родном селе в Тверской области.