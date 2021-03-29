В Тверской области полиция задержала "закладчика" оружия из Москвы

В кейсе полиция обнаружила пистолеты и патроны Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области в районе 9-го км автодороги Тверь-Ржев на обочине полицейскими был обнаружен свёрток с кейсом чёрного цвета. Внутри лежали пистолеты "Глок" и "Маузер", а также 272 патрона разного калибра к огнестрельному оружию.

Эксперты-криминалисты установили, что все патроны и один из пистолетов исправны. Удалось выйти и на след возможного владельца оружия. Им оказался 41-летний житель Москвы. По подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов мужчину задержали.

Фигурант пояснил, что коллекционировал оружие, но испытывая проблемы с деньгами, решился на продажу части коллекции на территории Тверской области посредством "закладки".

По ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.